شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025.. هل يرتفع أم يتراجع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الدولار الأمريكي في مصر يسجل استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس، حيث يظل السعر مستقرًا دون أي تغييرات كبيرة. هذا الاستقرار يأتي في سياق التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويُعتبر إشارة إيجابية للاقتصاد المصري.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.57 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.