شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب المرتفع يدفع سعر الذهب اليوم لمستويات قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20 مارس 2025 بعد ارتفاع إلى مستويات تجاوزت 4270 جنيهًا مع اتجاه عالمي للطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب يسجل مستويات 34200 جنيه.

وقد شهد الذهب ارتفاع حاد خلال الأسبوع الماضي مع تراجع شهية المخاطرة نتيجة استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهديده بفرض رسوم جمركية أعلى، في حين تزايدت المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة لينخفض الدولار نتيجةً لذلك ويساهم في تزايد قوة الذهب.

المسار الحالي لأسعار الذهب والتسارع في الارتفاع وتسجيل المستويات التاريخية قد يدفع الذهب إلى الوصول لمستهدفاته التي وضعتها البنوك والمؤسسات العالمية عند 3200 دولار للأونصة بشكل سريع، حتى إذا تخلل هذا الارتفاع عمليات هبوط تصحيحية.