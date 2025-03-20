شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية تتيح مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها.

وهذه الخدمات هى:

* استخراج موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.

* تجديد موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.

* تعديل موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.

* استخراج ترخيص تشغيل منشأة فندقية جديدة.

* استخراج ترخيص مؤقت لتشغيل منشأة فندقية جديدة بصفة عرضية.

* تجديد ترخيص منشأة فندقية.

* تعديل بيانات ترخيص منشأة فندقية.

* تعديل بيانات المرخص له بتشغيل منشأة فندقية.

* إيقاف مؤقت لنشاط منشأة فندقية.

* إعادة فتح منشأة فندقية أو أحد مرافقها الخدمية.

* التنازل عن ترخيص منشأة فندقية.

* إخطار بوفاة المُرخص له بتشغيل منشأة فندقية.

* تكهين فندق عائم.

* إلغاء ترخيص منشأة فندقية.

* استخراج ترخيص مدير / مشرف لمنشأة فندقية.

* تجديد ترخيص مدير / مشرف لمنشأة فندقية.

* نقل ترخيص مدير / مشرف من منشأة فندقية إلى أخرى.

* إلغاء ترخيص مدير / مشرف لمنشأة فندقية.

* استخراج ترخيص شركة إدارة فندقية جديدة.

* تعديل بيانات ترخيص شركة إدارة فندقية.

* إيقاف مؤقت لنشاط شركة إدارة فندقية.

* إلغاء ترخيص شركة إدارة فندقية.

* استخراج ترخيص مدير لشركة إدارة الفندقية.

* تجديد ترخيص مدير لشركة إدارة فندقية.

* إلغاء ترخيص مدير لشركة إدارة فندقية.