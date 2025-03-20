القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار بالبنك المركزي المصري حالة من الثبات عند مستويات 50.57 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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