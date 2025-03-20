شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح معهد تكنولوجيا المعلومات أول مركز حكومى معتمد من آبل فى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

قبل ثلاث سنوات، حصل معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على اعتماد شركة "آبل"، ليصبح أول مركز تدريبي حكومي معتمد في أفريقيا في مجال تطوير تطبيقات iOS، وهو إنجاز يعكس ريادته في توفير التدريب التكنولوجي المتخصص وفقًا لأحدث المعايير العالمية، جاء هذا الاعتماد نتيجة جهود المعهد المستمرة في تقديم برامج تدريبية متقدمة وتأهيل كوادر تقنية قادرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل الرقمي، مما يعزز من مكانته كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التكنولوجيا.

في إطار هذا التوجه، أطلق المعهد منصة "مهارة-تك" التعليمية، التي توفر محتوى تدريبيًا متخصصًا باللغة العربية، بهدف تمكين الشباب من اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتقدم المنصة مجموعة واسعة من الدورات التدريبية، من بينها تطوير تطبيقات iOS، وهو ما يتماشى مع اعتماد "آبل" للمعهد.

وتتميز "مهارة-تك" بإمكانية التعلم عن بُعد مجانًا، مما يساعد في توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية، ويعزز من فرص الشباب في سوق العمل الرقمي.

يعتمد حصول أي مؤسسة على اعتماد "آبل" لمراكز التدريب على مجموعة من الشروط والمعايير التي تضمن تقديم تدريب عالي الجودة. من بين هذه المعايير، ضرورة توفر مختبر متكامل مزود بأحدث أجهزة "آبل" لتوفير بيئة تعليمية عملية للمتدربين، بالإضافة إلى وجود مدربين معتمدين حاصلين على شهادة "مدرب معتمد من آبل"، مما يضمن مستوى متقدمًا من التدريب وفقًا لمعايير الشركة. كما يشترط تقديم المناهج الرسمية المعتمدة من "آبل"، مثل "التطوير باستخدام Swift"، إلى جانب تدريب عدد معين من الطلاب بشكل دوري لضمان استمرارية البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه.

لا يمثل اعتماد "آبل" مجرد شهادة تقديرية، بل هو اعتراف رسمي بقدرة معهد تكنولوجيا المعلومات على تقديم تدريب احترافي في تطوير تطبيقات iOS، مما يعزز من فرص الشباب في سوق العمل، خاصة مع تزايد الطلب على مطوري التطبيقات في العصر الرقمي.

كما أن اعتماد "آبل" لمدربي المعهد وخريجي برنامج "سفراء التكنولوجيا" يمنحهم ميزة تنافسية قوية، ويفتح لهم آفاقًا جديدة في مجالات الابتكار والإبداع التكنولوجي، مما يسهم في دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

بعد حصوله على هذا الاعتماد، واصل معهد تكنولوجيا المعلومات الاستثمار في تطوير برامجه التدريبية، حيث يعمل على تقديم دورات متخصصة عبر منصة "مهارة-تك"، مما يعزز من جاهزية الشباب لمتطلبات سوق العمل.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص المعهد على بناء كوادر تقنية متميزة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال البرمجيات والتطبيقات الذكية، وبهذه الخطوات يرسخ المعهد مكانته كمركز ريادي في التدريب التكنولوجي، ويواصل مسيرته في إعداد جيل جديد من المبرمجين والمطورين القادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.