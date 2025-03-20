شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يستهدف 4300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20 مارس 2025 حالة من التذبذب في التعاملات الفورية في البورصة العالمية والسوق المحلي بسبب الاضطرابات التجارية، ليستهدف عيار 21 مستويات 4300 جنيه

ومنذ بداية العام ارتفع الذهب بنسبة 15.5% في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الأمريكية التي تعتمد على رفع التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين التي تبناها دونالد ترامب بمجرد توليه الرئاسة.

أسعار الذهب في مصر

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب يسجل مستويات 34200 جنيه.

تستمر اليوم عمليات تجنب المخاطرة إلى حد كبير قبل اختتام اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، والذي من المتوقع أن يقدم توقع ومسار واضح للاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، نظراً لأن اجتماع اليوم سيشهد توقعات أعضاء البنك بشأن العديد من الجوانب الاقتصادية فيما يعرف بالمخطط النقطي للتوقعات.

هذه الأسعار تتغير بشكل لحظي وعلى مدار الساعة، كما أن هناك فوارق سعرية تصل بين 15 و 30 جنيهًا مما يجعل السعر النهائي للمستهلك متغير عن الأسعار المرصودة خلال هذا التقرير.