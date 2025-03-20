شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 في البنوك المصرية، بما في ذلك بنك الأهلي وبنك مصر.
وفقًا لأحدث البيانات، بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر، كان السعر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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