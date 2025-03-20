شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 في البنوك المصرية، بما في ذلك بنك الأهلي وبنك مصر.

وفقًا لأحدث البيانات، بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر، كان السعر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.