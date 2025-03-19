شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر



ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبريميم هيلثكير جروب، والعبور للاستثمار العقاري، وحق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسواق الحرة، وأم بي للهندسة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.

البورصة تخسر 21 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.95%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 26.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 623.9 ألف جنيه، 40.5 مليون جنيه، 804.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 367.8 مليون جنيه، 363.4 مليون جنيه، 114.1 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 39150 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 8880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12281 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11027 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.50%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.061 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.35%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 30.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.24%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.99%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 8.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.22%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.001 جنيه بنسبة تراجع بلغت 96.88%.

- حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 بسعر إغلاق 0.084 جنيه بنسبة تراجع بلغت 36.36%.

- المشروعات الصناعية والهندسية بسعر إغلاق 0.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.16%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 41.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.63%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.