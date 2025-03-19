شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر بمستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم في مصر تغيرات متلاحقة اليوم ليستقر قرب أعلى مستوى تاريخي للذهب في السوق المصري والبورصة العالمية، وفي السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب يسجل مستويات 34200 جنيه.

سجلت أسعار الذهب العالمي أعلى مستوى على الإطلاق خلال تداولات اليوم الأربعاء قبل أن يشهد تراجع طفيف، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعوماً بتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية، بينما تترقب الأسواق قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي عند 3045 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 30.29 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3033 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

منذ بداية العام ارتفع الذهب بنسبة 15.5% في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الأمريكية التي تعتمد على رفع التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين التي تبناها دونالد ترامب بمجرد توليه الرئاسة.