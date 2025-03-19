شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع مدير دبلوماسية المناخ والاقتصاد الألمانية استئجار وحدة التغييز العائمة (Energos Power) والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلى من الغاز الطبيعي واستكمالاً للمباحثات مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية لاستغلال طاقات التغيير الفائضة لدى الجانب الألماني وذلك على هامش مشاركته في أسبوع سيراويك 2025 الذي تم عقده خلال الشهر الجاري بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى برلين رافقه خلالها المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وكان في استقباله أوليفر رينشلر، المدير العام لدبلوماسية المناخ والاقتصاد الجغرافي في وزارة الخارجية الألمانية وكبار المسئولين بالوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة البنود التعاقدية لاستئجار وحدة التغييز العائمة (Energos Power). وكان الجانبان قد شرعا في المفاوضات وبحث الأمور الفنية المتعلق باستئجار وحدة التغييز العائمة بنهاية شهر فبراير الماضي خلال الاجتماعات التي تم عقدها بالقاهرة بين مسئولي شركة إيجاس والرئيـــــــــس التنفيذي لشركـــــــــــــــة Gasfin Development ممثلاً عن الشركة ومفوضاً من قبل وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني للتفاوض بشأن تأجير وحدة التغييز العائمة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتس الأمريكية والقائمة حالياً في ميناء Mukran على بحر البلطيق بألمانيا، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث.

وجدير بالذكر أن التعاقد يأتي في إطار تفعيل بنود إعلاني النوايا اللذين تم توقيعهما في نوفمبر 2022 بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ووزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.



