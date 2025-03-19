شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 8 شركات 155 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره على 8 شركات بقيمة 155 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد.

وغرمت لجنة القيد، شركتي المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وجلاكسو سميثكلاين، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما غرمت اللجنة، شركات المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لحليج الأقطان، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 40 ألف جنيه وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما غرمت اللجنة، شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر للألومنيوم، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، بقيمة 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد و بموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.