الاقتصاد

مجلس إدارة «المطاحن العربية» يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «المطاحن العربية» يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 30,275,853.54 ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 51,315,006، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0,59 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.9%.
وأفادت بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.

استقالة عضو مجلس الإدارة

وافق مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة أحمد بن علي بن عبد الله الدخيل (عضو غير تنفيذي) من منصبه، وذلك بتاريخ 19/09/1446 هـ الموافق 19/03/2025 م.
وأوضحت أن استقالة العضو لأسباب خاصة.
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