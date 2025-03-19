شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المطاحن العربية» يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 51,315,006، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0,59 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.9%.

وأفادت بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا. استقالة عضو مجلس الإدارة وافق مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة أحمد بن علي بن عبد الله الدخيل (عضو غير تنفيذي) من منصبه، وذلك بتاريخ 19/09/1446 هـ الموافق 19/03/2025 م.

وأوضحت أن استقالة العضو لأسباب خاصة.

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 30,275,853.54 ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 51,315,006، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0,59 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.9%.وأفادت بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.وافق مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة أحمد بن علي بن عبد الله الدخيل (عضو غير تنفيذي) من منصبه، وذلك بتاريخ 19/09/1446 هـ الموافق 19/03/2025 م.وأوضحت أن استقالة العضو لأسباب خاصة.