شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مسك» تقفز 86% إلى 91 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) في عام 2024 بنسبة 86% إلى 91 مليون ريال، مقابل 48.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هامش الربح نتيجة تحسن المزيج البيعي للمنتجات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف التمويل وزيادة الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام الماضي والتي أدت جميعها إلى تحسن في الكفاءة التشغيلية للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هامش الربح نتيجة تحسن المزيج البيعي للمنتجات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف التمويل وزيادة الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام الماضي والتي أدت جميعها إلى تحسن في الكفاءة التشغيلية للشركة.