الاقتصاد

أرباح «مسك» تقفز 86% إلى 91 مليون ريال بنهاية 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «مسك» تقفز 86% إلى 91 مليون ريال بنهاية 2024

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) في عام 2024 بنسبة 86% إلى 91 مليون ريال، مقابل 48.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، ارتفع صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هامش الربح نتيجة تحسن المزيج البيعي للمنتجات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف التمويل وزيادة الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام الماضي والتي أدت جميعها إلى تحسن في الكفاءة التشغيلية للشركة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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