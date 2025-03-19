الاقتصاد

ارتفاع أرباح «دار الأركان» إلى 806.8 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «دار الأركان» إلى 806.8 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري في عام 2024 بنسبة 32% إلى 806.8 مليون ريال، مقابل 610.7 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود الارتفاع في صافي الربح بصفة أساسية الي ارتفاع مبيعات العقارات.
وقالت الشركة: إن إرتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى ارتفاع أعباء التمويل وانخفاض العائد من الاستثمارات في الشركات الزميلة قد تم تعويضه بالارتفاع في إيرادات التأجير، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، مما كان له الأثر على صافي الربح.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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