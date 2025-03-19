شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «دار الأركان» إلى 806.8 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وقالت الشركة: إن إرتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى ارتفاع أعباء التمويل وانخفاض العائد من الاستثمارات في الشركات الزميلة قد تم تعويضه بالارتفاع في إيرادات التأجير، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، مما كان له الأثر على صافي الربح. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري في عام 2024 بنسبة 32% إلى 806.8 مليون ريال، مقابل 610.7 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع في صافي الربح بصفة أساسية الي ارتفاع مبيعات العقارات.وقالت الشركة: إن إرتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى ارتفاع أعباء التمويل وانخفاض العائد من الاستثمارات في الشركات الزميلة قد تم تعويضه بالارتفاع في إيرادات التأجير، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، مما كان له الأثر على صافي الربح.