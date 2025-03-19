شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أنابيب السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأنابيب السعودية (أنابيب السعودية) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تستمر لثلاث سنوات ميلادية تبدأ من 2025/06/07م وتنتهي في 2028/06/06م.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-09-19 الموافق 2025-03-19، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-10-20 الموافق 2025-04-18. سياسة ومعايير الترشح

أولاً:

تقديم النماذج التالية:

أ. إكمال وتوقيع خطاب طلب الترشح مع نسخة من الهوية الوطنية أو جواز السفر (لغير السعوديين)؛

ب. نسخة موقعة من النموذج (1) الصادر عن هيئة السوق المالية باللغتين العربية والإنجليزية.

ج. نسخة موقعة من (نموذج السيرة الذاتية) الصادر من هيئة السوق المالية باللغتين العربية والإنجليزية.

ثانياً:

تقديم بيان يتضمن عدد وتواريخ العضويات في مجلس إدارة أي شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) واللجان التي شارك فيها المرشح أو التي لا يزال عضواً فيها.

ثالثاً:

تقديم بيان يتضمن الشركات أو الكيانات التي يديرها أو يمتلكها المرشح، والتي تعمل في أعمال ذات صلة بأعمال الشركة.

رابعاً:

يجب على المرشح الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح، وفقا للوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك:

أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

ب. المشاركة في عمل قد ينافس الشركة أو أي من أنشطتها.

خامساً:

إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة في أي شركة مدرجة بما في ذلك الشركة، ويرغب في إعادة ترشيح نفسه، يجب عليه تقديم بيان عن الدورة الأخيرة التي كان فيها عضواً في مجلس الإدارة على أن يتضمن البيان المعلومات التالية:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال كل سنة من الدورة.

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو، ونسبة حضوره جميع الاجتماعات.

ج. اللجان التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل من هذه اللجان لكل سنة من كل دورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد الاجتماعات.

د. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من الدورة.

ستقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالنظر وتقيم طلبات المرشحين التي تم استلامها خلال فترة الترشيح والتي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

يقتصر التصويت في الجمعية العمومية لدورة مجلس الإدارة الجديدة على المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط والمتطلبات والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.

