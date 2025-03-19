شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 11709 نقاط، وبتداولات بلغت، 4.557 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 201.553 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.554 تريليون ريال. انخفاض أسهم 174 شركة انخفضت أسهم 174 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 66، من بين 252 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المتحدة الدولية القابضة، والباحة، ورسن، وأسمنت القصيم، والكابلات السعودية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، ميدغلف للتأمين، وأسيج، ودراية، وبوان، ومرافق، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة، 0.11%، عند 30683 نقطة، وبتداولات بلغت، 30.193 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.978 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.488 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 46 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 31، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.