شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 19مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ28.150 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أسعار الذهب في سلطنة عمان في التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب فى سلطنة عمان اليوم:

- عيار 24 سجل 37.550 ريال

- عيار 22 سجل 34.425 ريال

- عيار 21 سجل 32.850 ريال

- عيار 18 سجل 28.150 ريال

- عيار 14 سجل 21.900 ريال

- عيار 12 18.775 ريال

- الاونصة 1167.900 ريال

- الجنيه الذهب 262.850 ريال

- الأونصة بالدولار 3033.70 دولار

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

وطرح ترامب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، ومن المتوقع أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن الأثر المحتمل لسياسات إدارة ترامب، وقد قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.