شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-3-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-3-2025 استقرار خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصرى 50.51 جنيه للشراء و50.54 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.60 جنيه 50.70 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.



