شكرا لقرائتكم خبر عن 70.44 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط، اليوم تراجعًا بعد موافقة روسيا التي تعد أكبر موردي النفط في العالم، على اقتراح أمريكي بوقف موسكو وكييف استهداف البنية الأساسية للطاقة مؤقتا، مما قد يؤدي إلى دخول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، إلا أن الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط حدّت من هذا الانخفاض.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، ما يعادل 0.2% لتصل إلى 70.44 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا، أي 0.2% ليبلغ 66.75 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وذكر معهد البترول الأمريكي أمس، أن مخزونات النفط الخام الأمريكي ارتفعت 4.59 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مارس، بينما تراجعت مخزونات البنزين 1.71 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.15 مليون برميل.