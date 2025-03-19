بتراجع 63.7%.. انخفاض أرباح “سبكيم” إلى 426.1 مليون ريال نهاية 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أرباح “سبكيم” إلى 426.1 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بأرباح 1.17 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023

حيث بلغ الربح التشغيلي 683 مليون ريال نهاية عام 2024 مقابل 1.4 مليار ريال في العام 2023 بتراجع 52%.

فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 404.3 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 1234.1 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق

يعود سبب انخفاض الأرباح إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات وانخفاض كمية المبيعات وذلك نتيجة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة في بعض الشركات التابعة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اللقيم والمواد الأولية.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 15239.2 مليون ريال، مقابل 15569.2 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

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