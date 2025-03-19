ارتفاع أسعار الذهب إلى 3035.12 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل الذهب صعوده اليوم، ووصل لأعلى مستوى له على الإطلاق مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3042.20 دولارًا.

في المقابل، انخفضت المعادن النفيسة الأخرى، حيث تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 33.97 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 % إلى 992.85 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 966.24 دولارًا.

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