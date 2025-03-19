شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لهيئة موانئ دبي العالمية يستعرض خطط التوسع بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رضوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لهيئة موانئ دبي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث استعرض اللقاء مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر في المجالات محل الاهتمام المشترك.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض آخر تطورات مشروعات الهيئة في مصر، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا مشروع تطوير المنطقة اللوجستية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات هيئة موانئ دبي العالمية في السوق المصري، مشددًا على أن مصر تمتلك فرصاً ومقومات استثمارية متميزة تتماشى مع التوجهات الاستثمارية للهيئة.

كما أشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا حزمة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التيسيرات للمستثمرين، وتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

ومن جانبه، استعرض رضوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لهيئة موانئ دبي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية مشروعات الهيئة وخطط التوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، معربا عن اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مجالات التجارة الخارجية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.