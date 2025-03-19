شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 31418 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 39267 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13827 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 8949 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12367 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3387 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11076 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبريميم هيلثكير جروب، والعبور للاستثمار العقاري، وحق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسواق الحرة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (استرداد) عدد 55 ألف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.05 مليون وثيقة بدلا من 2.105 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 18.4 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 2000 سهم، 1693 سهمًا، 43 ألف سهم، 196 سهمًا، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية عدد 250 ألف سهم، 864.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 25 ألف سهم، وباع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) عدد 2.7 مليون سهم، 2000 سهم، 600 ألف سهم، 269.4 ألف سهم، 778 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، شراء المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار عدد 1.6 مليون سهم بسعر 11.64 جنيه بقيمة إجمالية 18.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.7% إلى 5.23%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 4.5 مليون سهم، والثالثة 778 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مبيعات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 99.58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 577.7 مليون جنيه مقابل 734.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 21.38%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت مجموعة أي أف جي القابضة، إيرادات بلغت 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس)، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024.

في سياق آخر أعلنت شركة فوري، عن حصول شركتها التابعة (فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) على ترخيص التمويل الإسلامي من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يمكن الشركة من تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.