شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الغرف السياحية: إشغالات الفنادق فى القاهرة كاملة العدد خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فاروق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو شعبة أصحاب شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية أن نسب الإشغالات الفندقية خلال عيد الفطر ستكون كبيرة جدا وتصل إلى 95٪؜ ؜ في بعض الفنادق في القاهرة الجيزة وذلك وفقا للحجوزات الحالية.

وأرجع محمد فاروق، في بيان صادر عنه، هذه الانتعاشة السياحية إلى نشاط حركة السياحة الداخلية ورغبة الاشقاء العرب لقضاء بعض أيام رمضان وعيد الفطر في مصر والاستمتاع بأجواء القاهرة التاريخية وهذا فضلا عن تزامن قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب لزيارة مصر والاستماع بطقسها الجميل حاليا وفي هذه التوقيت من العام .

وأوضح أنه بالرغم من أن الغردقة ستكون المقصد السياحي الأول للمصريين والأجانب، خلال إجازات عيد الفطر المبارك، إلا أن القاهرة ستكون نسب الإشغال خلال العيد مرتفعة جدا بها في ظل توافد السياح العرب بشكل كبير على فنادق القاهرة خلال عيد الفطر.

وأشار إلى أن القاهرة والجيزة على موعد هذا العام بتزايد نسب الإشغالات من الآن وحتى افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة وسط البلد والقاهرة التاريخية التي ينتظر ملايين السياح حول العالم لزيارة مصر وزيارة المتحف المصرى الكبير والاستمتاع ايضا بأجواء القاهرة التاريخية.

ووجه محمد فاروق التحية لجهود الدولة بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي ونحن كل يوم نشاهد مشروعات سياحية و ثقافية يتم افتتاحها في مصر ويتمثل ذلك ايضا في توجيهات الرئيس السيسي للحكومة وكل الجهات المعنية بخروج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رائع يليق بمصر وحضارة المصريين .

وأكد أن وزير السياحة يعمل بكل قوة وجهد لتنمية قطاع السياحة وتقديم كل سبل التعاون والدعم ليحقق مستهدفاته واقترح الترويج لافتتاح المتحف من الان بمختلف انحاء العالم وخاصة الدول التي يعشق مواطنيها الحضارة المصرية وكذلك لابد من اعداد برامج وخطط ترويجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي .