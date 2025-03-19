شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 19-3-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى.

كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.82جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.91جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.91جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.9جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.79جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.



