شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل صعوده مدعوما بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب قليلاً لتسجل أعلى مستوياتها القياسية في تداولات آسيا اليوم الأربعاء، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة نتيجة التوترات الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط والمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن الذهب الفوري ارتفع بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3,039.0 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر مايو بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,046.12 دولار للأوقية .

وظل المستثمرون بشكل عام مترددين في المخاطرة، في انتظار انتهاء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يقدم مزيداً من التوضيح بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.

وشهد الذهب ارتفاعاً حاداً خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى تراجع شهية المخاطرة إلى دفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية، وزيادة المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

كما تراجع الدولار الأمريكي في ضوء هذه التطورات، مما منح الذهب مزيداً من القوة.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى قليلاً اليوم، بعد سلسلة من المكاسب القوية في الجلسات الأخيرة؛ وانخفضت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1,016.90 دولار للأوقية، في حين تراجعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.5% إلى 34.55 دولار للأوقية.

وفي أسواق المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس بعد سلسلة من المكاسب القوية في الجلسات السابقة، وسط تفاؤل متزايد بشأن الاقتصاد الصيني باعتباره أكبر مستهلك للنحاس في العالم.

وانخفضت عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9,901.85 دولار للطن، بينما ارتفعت عقود النحاس لشهر مايو بنسبة 0.3% إلى 5.0213 دولار للرطل.

وكانت الصين قد أعلنت مؤخراً عن مزيد من التدابير المالية الهادفة إلى تعزيز الإنفاق الخاص ودعم الاقتصاد، مما أثار تفاؤلاً بشأن آفاق النمو في بكين لعام 2025، ومن المتوقع أن تدعم هذه التحسينات الاقتصادية في الصين زيادة الطلب على النحاس.

كما يخطط ترامب لفرض رسوم جمركية على النحاس، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات الأمريكية الفعلية من المعدن في المستقبل القريب.