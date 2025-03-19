شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من المشروعات السكنية بمدن العبور الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، وأسيوط الجديدة، وبها وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وإسكان متميز، ومشروع زهرة العاصمة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بالالتزام التام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروعات، ومراعاة الجودة في تنفيذ مختلف البنود، بجانب مراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، وسرعة توصيل المرافق وتنفيذ الطرق بالمواقع التي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها.

كما شدد وزير الإسكان، على استمرار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، من خلال التواجد الميداني للمسئولين بالمواقع لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على الحي الـ 13 الذي يضم 180 عمارة بها 3924 وحدة سكنية " إسكان أخضر"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".



وتابع رئيس الجهاز في جولته معدلات التنفيذ في المشروع، وتفقد الوحدات السكنية والبنية الأساسية، مشدداً على ضرورة دفع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية داخل موقع مشروع الإسكان المتميز بإجمالي 44 عمارة بالحي السادس، ومشروع الوحدات السكنية "زهرة العاصمة" المرحلة الثالثة بإجمالي 295 عمارة.

وتابع رئيس الجهاز أعمال الطرق الرئيسية والفرعية وتنسيق الموقع، للتأكد من تقدم الأعمال، حسب الجدول الزمني المحدد، بجانب متابعة أعمال الإنشاءات والتشطيبات، ومراجعة المعايير الفنية التي يتم اتباعها في تنفيذ أعمال رصف الطرق، كما تم تأكيد الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان تسليم المشروع في الوقت المخطط له.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز أعمال الطرق الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، محور منخفضي الدخل، بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

وتابع رئيس الجهاز في جولته، نزول المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق وتوريد الخامات اللازمة لفرد طبقة الأساس، وتوزيع الإنترلوك اللازم لاستكمال الأعمال.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه جارٍ الانتهاء من بعض الطرق بالمرحلة الخامسة بمنطقة "سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل"، واستكمال الأعمال ببعض أماكن الانتظار بين العمارات بالمناطق التي تم الانتهاء من تنفيذها، وجارِ استكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، موجهاً مسئولي إدارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق الجاهزة لزراعتها للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وتفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ عمارات "سكن لكل المصريين - محور الإسكان المتوسط" بمنطقة ٢٢٦ فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية.

وشدد رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، على الشركة المنفذة بالانتهاء من أعمال التشطيبات للمشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة وطبقاً للجدول الزمني للمشروع، حتى يتم تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم فى أسرع وقت ممكن.