شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقى مسئولى شركة "Big العالمية" لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسئولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، موضحاً أن هناك دعماً كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، الأجيال المختلفة للمدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بتلك المدن.

بدورهم، أعرب مسئولو الشركة عن سعادتهم باللقاء، وقدموا عرضاً بشأن سابقة عملهم في عدد من المدن حول العالم منذ 2015، والعمل في مجالات الإسكان والمباني الإدارية والأبراج والفنادق والمباني الرياضية وإنشاء أنظمة الحماية، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتخطيط المدن، وبناء مباني منخفضة التكاليف، وتجارب استغلال مختلف المساحات بمواقع العمل، وإنشاء البنية الأساسية المستدامة.