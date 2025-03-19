الاقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 19 مارس 2025 10:51 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 31538 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 39448 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13855 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12392 نقطة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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