شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 19 مارس 2025 10:51 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 31538 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 39448 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13855 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12392 نقطة.
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