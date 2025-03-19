شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «سبكيم» 63.7% إلى 426.1 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- ارتفاع تكاليف اللقيم والمواد الأولية.

- انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات وانخفاض كمية المبيعات، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة في بعض الشركات التابعة، كما تم الإفصاح عنه مسبقًا في "تداول".

- تراجع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة بسبب انخفاض أسعار المنتجات. بالإضافة إلى تراجع حصة الأرباح في إحدى الشركات الزميلة نتيجة عملية اندماج الأعمال والانخفاض في قيمة الشهرة، إذ أن حصة سبكيم من هذا الانخفاض 57 مليون ريال.

- انخفاض مصروفات الزكاة خلال العام، نتيجة لعكس مخصص زكاة بقيمة 134 مليون ريال يتعلق بسنوات سابقة، وذلك بعد إغلاق الربوط الزكوية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. إيقاف عمليات الإنتاج بمصنع خلات الإيثيل قرر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، أمس، إيقاف عمليات الإنتاج بمصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا تماشيا مع استراتيجية سبكيم بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية.

ومن المتوقع أن يساهم تكامل العمليات الإنتاجية من الحد من أثر إيقاف هذا المصنع مما سينعكس بشكل إيجابي على نتائج الشركة في المرحلة القادمة.

ويقع مصنع خلات الإيثيل في مدينة الجبيل الصناعية ويجري حاليا الإعداد لبدء عملية إيقاف الإنتاج في المصنع المذكور أعلاه.

علماً بأن الأثر المالي سوف يظهر مع نتائج الربع الثاني للعام 2025م. وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا الموضوع طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في عام 2024 بنسبة 63.7% إلى 426.1 مليون ريال، مقابل 1.7 مليار ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، سجّلت الشركة انخفاضًا في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى العوامل التالية:- ارتفاع تكاليف اللقيم والمواد الأولية.- انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات وانخفاض كمية المبيعات، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة في بعض الشركات التابعة، كما تم الإفصاح عنه مسبقًا في "تداول".- تراجع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة بسبب انخفاض أسعار المنتجات. بالإضافة إلى تراجع حصة الأرباح في إحدى الشركات الزميلة نتيجة عملية اندماج الأعمال والانخفاض في قيمة الشهرة، إذ أن حصة سبكيم من هذا الانخفاض 57 مليون ريال.- انخفاض مصروفات الزكاة خلال العام، نتيجة لعكس مخصص زكاة بقيمة 134 مليون ريال يتعلق بسنوات سابقة، وذلك بعد إغلاق الربوط الزكوية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.قرر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، أمس، إيقاف عمليات الإنتاج بمصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) حتى إشعار آخر.ويأتي هذا تماشيا مع استراتيجية سبكيم بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية.ومن المتوقع أن يساهم تكامل العمليات الإنتاجية من الحد من أثر إيقاف هذا المصنع مما سينعكس بشكل إيجابي على نتائج الشركة في المرحلة القادمة.ويقع مصنع خلات الإيثيل في مدينة الجبيل الصناعية ويجري حاليا الإعداد لبدء عملية إيقاف الإنتاج في المصنع المذكور أعلاه.علماً بأن الأثر المالي سوف يظهر مع نتائج الربع الثاني للعام 2025م. وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا الموضوع طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.