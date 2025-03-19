شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «بترو رابغ» إلى 4.5 مليار ريال في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب هذه الخسائر لهذا العام بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات المبيعات وهامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات (HOFCC) في الربع الأول من عام 2024م لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.

علاوة على ذلك، ارتفاع تكلفة اللقيم ويشمل الإيثان وزيت الوقود وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024م، كان له الآثر الأكبر على الأداء المالي للشركة خلال العام الحالي.

الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) في عام 2024 بنسبة 3.2% إلى 4.5 مليار ريال، مقابل 4.6 مليار ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب هذا الانخفاض إلى مخصص تم تكوينه في عام 2023م لمرة واحدة بقيمة 365.7مليون ريال مقابل المطالبة المرفوعة من طرف ثالث ضد الشركة.ويعود سبب هذه الخسائر لهذا العام بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات المبيعات وهامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات (HOFCC) في الربع الأول من عام 2024م لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.علاوة على ذلك، ارتفاع تكلفة اللقيم ويشمل الإيثان وزيت الوقود وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024م، كان له الآثر الأكبر على الأداء المالي للشركة خلال العام الحالي.