الاقتصاد

تراجع أرباح «أمانة للتأمين» 52.7% إلى 12 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «أمانة للتأمين» 52.7% إلى 12 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أمانة للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 52.7% إلى 12 مليون ريال، مقابل 25.4 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى صافي الآثار التالية:
1) انخفاض في الإيرادات الأخرى بمبلغ -20.6 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الفائض من محفظة التأمين المشترك للحج والعمرة للسنة الحالية.
2) انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 5.9- مليون ريال.
ونوهت بتعويض هذه التحركات السلبية بالعوامل الإيجابية التالية:
3) ارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ +9.6 مليون ريال.
4) التغير في صافي مصروفات تمويل التأمين بمبلغ +1 مليون ريال.
5) تغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +1.4 مليون ريال.
6) التغير في مخصص الزكاة بمبلغ +1 مليون ريال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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