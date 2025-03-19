شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أمانة للتأمين» 52.7% إلى 12 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1) انخفاض في الإيرادات الأخرى بمبلغ -20.6 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الفائض من محفظة التأمين المشترك للحج والعمرة للسنة الحالية.

2) انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 5.9- مليون ريال.

ونوهت بتعويض هذه التحركات السلبية بالعوامل الإيجابية التالية:

3) ارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ +9.6 مليون ريال.

4) التغير في صافي مصروفات تمويل التأمين بمبلغ +1 مليون ريال.

5) تغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +1.4 مليون ريال.

6) التغير في مخصص الزكاة بمبلغ +1 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أمانة للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 52.7% إلى 12 مليون ريال، مقابل 25.4 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى صافي الآثار التالية:1) انخفاض في الإيرادات الأخرى بمبلغ -20.6 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الفائض من محفظة التأمين المشترك للحج والعمرة للسنة الحالية.2) انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 5.9- مليون ريال.ونوهت بتعويض هذه التحركات السلبية بالعوامل الإيجابية التالية:3) ارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ +9.6 مليون ريال.4) التغير في صافي مصروفات تمويل التأمين بمبلغ +1 مليون ريال.5) تغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +1.4 مليون ريال.6) التغير في مخصص الزكاة بمبلغ +1 مليون ريال.