شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «نفط الشرق» 40% إلى 2.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

• زيادة المصاريف البيعية والتسويقية بقيمة 1,597,935 ريال ويرجع السبب الرئيسي نظراً لبدء الشركة في الاستثمار بنشاط مراكز خدمة تبديل زيوت المركبات مما أدى إلى زيادة في مصاريف توظيف كوادر جديدة، ومصاريف التسويق. ومصاريف الإهلاك والإيجارات، إلى جانب الحاجة لفترة تشغيلية لتحقيق العوائد.

ورغم ذلك، يُتوقع تحسن الأداء المالي تدريجيًا مع استقرار الإيرادات. بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الشحن الخاصة بمبيعات الصادرات.

• زيادة المخصصات الاستثنائية بقيمة 409,286 ريال الخاصة بالذمم المدينة.

• زيادة مصاريف الزكاة والدخل بقيمة 373,044 ريال.

• زيادة تكاليف التمويل بقيمة 258,200 ريال ويرجع السبب الرئيسي إلى زيادة إطفاء التزامات عقود الإيجار التي تم إضافتها خلال العام، ومن المتوقع أن تسهم هذه العقود في تحقيق عوائد خلال الفترات القادمة.

• زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 655,271 ريال ويرجع السبب الرئيسي إلى تعيين بعض الوظائف الشاغرة في الإدارة التنفيذية.

• تحمَّلت الشركة مصاريف استثنائية مرتبطة بعملية إدراجها في سوق المال، والتي من غير المتوقع تكرارها في الفترات القصيرة القادمة، مما سيؤثرُ إيجابيًا على ربحية الشركة مستقبلا. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية في عام 2024 بنسبة 40% إلى 2.6 مليون ريال، مقابل 4.4 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى ما يلي:• زيادة المصاريف البيعية والتسويقية بقيمة 1,597,935 ريال ويرجع السبب الرئيسي نظراً لبدء الشركة في الاستثمار بنشاط مراكز خدمة تبديل زيوت المركبات مما أدى إلى زيادة في مصاريف توظيف كوادر جديدة، ومصاريف التسويق. ومصاريف الإهلاك والإيجارات، إلى جانب الحاجة لفترة تشغيلية لتحقيق العوائد.ورغم ذلك، يُتوقع تحسن الأداء المالي تدريجيًا مع استقرار الإيرادات. بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الشحن الخاصة بمبيعات الصادرات.• زيادة المخصصات الاستثنائية بقيمة 409,286 ريال الخاصة بالذمم المدينة.• زيادة مصاريف الزكاة والدخل بقيمة 373,044 ريال.• زيادة تكاليف التمويل بقيمة 258,200 ريال ويرجع السبب الرئيسي إلى زيادة إطفاء التزامات عقود الإيجار التي تم إضافتها خلال العام، ومن المتوقع أن تسهم هذه العقود في تحقيق عوائد خلال الفترات القادمة.• زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 655,271 ريال ويرجع السبب الرئيسي إلى تعيين بعض الوظائف الشاغرة في الإدارة التنفيذية.• تحمَّلت الشركة مصاريف استثنائية مرتبطة بعملية إدراجها في سوق المال، والتي من غير المتوقع تكرارها في الفترات القصيرة القادمة، مما سيؤثرُ إيجابيًا على ربحية الشركة مستقبلا.