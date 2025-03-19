الاقتصاد

أرباح «العقارية» تقفز 218.2% إلى 215.1 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «العقارية» تقفز 218.2% إلى 215.1 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة العقارية في عام 2024 بنسبة 218.2% إلى 215.1 مليون ريال، مقابل 67.6 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل أساسي إلى العوامل التالية:
1- ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 42.64%.
2- ارتفاع حصة الشركة في أرباح شركة زميلة والمشروع المشترك بنسبة 181%.
3- انخفاض مصروف الزكاة المحمل خلال العام 2024 بنسبة 39%.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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