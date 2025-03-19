شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «العقارية» تقفز 218.2% إلى 215.1 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل أساسي إلى العوامل التالية:

1- ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 42.64%.

2- ارتفاع حصة الشركة في أرباح شركة زميلة والمشروع المشترك بنسبة 181%.

3- انخفاض مصروف الزكاة المحمل خلال العام 2024 بنسبة 39%. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة العقارية السعودية في عام 2024 بنسبة 218.2% إلى 215.1 مليون ريال، مقابل 67.6 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل أساسي إلى العوامل التالية:1- ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 42.64%.2- ارتفاع حصة الشركة في أرباح شركة زميلة والمشروع المشترك بنسبة 181%.3- انخفاض مصروف الزكاة المحمل خلال العام 2024 بنسبة 39%.