شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بوان» 22% إلى 106 ملايين ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع للمنتجات الخشبية وانخفاض الكميات المباعة من المنتجات المعدنية.

- انخفاض الإيرادات الأخرى وربح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة.

- ارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بزيادة حجم النشاط في قطاعي الصناعات الكهربائية والبلاستيكية بسبب المنتجات الجديدة.

- ارتفاع مصروف الزكاة.

- تحمل الشركة تكاليف استشارية و تمويلية بمبلغ وقدره 7.3 مليون ريال والمرتبطة بعملية الاستحواذ على شركة بتروناش القابضة المحدودة والتي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من العام.

ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من التالي:

- ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة مدعومة بارتفاع مبيعات المنتجات الجديدة.

- انخفاض تكلفة التمويل. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة بوان في عام 2024 بنسبة 22% إلى 106 ملايين ريال، مقابل 136 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع للمنتجات الخشبية وانخفاض الكميات المباعة من المنتجات المعدنية.- انخفاض الإيرادات الأخرى وربح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة.- ارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بزيادة حجم النشاط في قطاعي الصناعات الكهربائية والبلاستيكية بسبب المنتجات الجديدة.- ارتفاع مصروف الزكاة.- تحمل الشركة تكاليف استشارية و تمويلية بمبلغ وقدره 7.3 مليون ريال والمرتبطة بعملية الاستحواذ على شركة بتروناش القابضة المحدودة والتي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من العام.ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من التالي:- ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة مدعومة بارتفاع مبيعات المنتجات الجديدة.- انخفاض تكلفة التمويل.