شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بوان» 22% إلى 106 ملايين ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة بوان في عام 2024 بنسبة 22% إلى 106 ملايين ريال، مقابل 136 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع للمنتجات الخشبية وانخفاض الكميات المباعة من المنتجات المعدنية.
- انخفاض الإيرادات الأخرى وربح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بزيادة حجم النشاط في قطاعي الصناعات الكهربائية والبلاستيكية بسبب المنتجات الجديدة.
- ارتفاع مصروف الزكاة.
- تحمل الشركة تكاليف استشارية و تمويلية بمبلغ وقدره 7.3 مليون ريال والمرتبطة بعملية الاستحواذ على شركة بتروناش القابضة المحدودة والتي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من العام.
ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من التالي:
- ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة مدعومة بارتفاع مبيعات المنتجات الجديدة.
- انخفاض تكلفة التمويل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع للمنتجات الخشبية وانخفاض الكميات المباعة من المنتجات المعدنية.
- انخفاض الإيرادات الأخرى وربح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بزيادة حجم النشاط في قطاعي الصناعات الكهربائية والبلاستيكية بسبب المنتجات الجديدة.
- ارتفاع مصروف الزكاة.
- تحمل الشركة تكاليف استشارية و تمويلية بمبلغ وقدره 7.3 مليون ريال والمرتبطة بعملية الاستحواذ على شركة بتروناش القابضة المحدودة والتي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من العام.
ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من التالي:
- ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة مدعومة بارتفاع مبيعات المنتجات الجديدة.
- انخفاض تكلفة التمويل.