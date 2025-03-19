شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «طيبة للاستثمار» تقفز 205.6% إلى 333.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة طيبة للاستثمار في عام 2024 بنسبة 205.6% إلى 333.7 مليون ريال، مقابل 109.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك نتيجة تحسن إيرادات قطاعات الشركة نظرا لارتفاع الإشغال بسبب زيادة اعداد المعتمريين والحجاج والزوار بالإضافة لوجود بعض الفعاليات والمؤتمرات فى مدينة الرياض.
وتضمنت الأسباب: استفادة الشركة من التواجد الجغرافى لمحفظة أصول شركة دور للضيافة بعد عملية الاستحواذ عليها.
وأوصى مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار في اجتماعه المنعقد، أمس، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بنحو 195.343 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 260,457,483.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 للسهم الواحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك نتيجة تحسن إيرادات قطاعات الشركة نظرا لارتفاع الإشغال بسبب زيادة اعداد المعتمريين والحجاج والزوار بالإضافة لوجود بعض الفعاليات والمؤتمرات فى مدينة الرياض.
وتضمنت الأسباب: استفادة الشركة من التواجد الجغرافى لمحفظة أصول شركة دور للضيافة بعد عملية الاستحواذ عليها.
وأوصى مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار في اجتماعه المنعقد، أمس، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بنحو 195.343 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 260,457,483.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 للسهم الواحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة.