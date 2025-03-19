شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تعدل اتفاقية قرض مع صندوق الاستثمارات العامة بمليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أمس، اتفاقية تعديل وإعادة صياغة ملزمة لاتفاقية قرض المساهم القائمة حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية توقيع مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.
وأبرمت الشركة اتفاقية ملزمة مع الصندوق، وذلك لتوفير قرض يصل إلى مليار ريال. وتمت هذه الاتفاقية من خلال تعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض المساهم القائمة حاليًا مع الصندوق والمتعلقة بالقرض السابق البالغ مليار ريال والمستخدم كاملًا، والتي تم توقيعها في 19 فبراير 2023م.
وتبلغ فترة الإتاحة التي يمكن خلالها للشركة الاستفادة من القرض الجديد 18 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، بينما سيكون السداد دفعة واحدة في اليوم الذي يوافق مضي 24 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، يشمل سداد أصل المبلغ والعمولة.
وقدمت الشركة ضمانات متمثلة برهون عقارية بقيمة لا تقل عن 1,500 مليار ريال، بالإضافة إلى تقديم سندات لأمر تشمل أصل المبلغ والعمولة.
وتشمل اتفاقية قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، حيث تم الاتفاق على معادلة التحويل.
يجدر بالذكر بأن الصندوق يعد طرف ذو علاقة، حيث أنه أحد كبار المساهمين في الشركة.
ويهدف قرض المساهم إلى تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف المشاريع، كما يأتي توقيع ملحق تعديل هذه الاتفاقية كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية توقيع مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.
وأبرمت الشركة اتفاقية ملزمة مع الصندوق، وذلك لتوفير قرض يصل إلى مليار ريال. وتمت هذه الاتفاقية من خلال تعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض المساهم القائمة حاليًا مع الصندوق والمتعلقة بالقرض السابق البالغ مليار ريال والمستخدم كاملًا، والتي تم توقيعها في 19 فبراير 2023م.
وتبلغ فترة الإتاحة التي يمكن خلالها للشركة الاستفادة من القرض الجديد 18 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، بينما سيكون السداد دفعة واحدة في اليوم الذي يوافق مضي 24 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، يشمل سداد أصل المبلغ والعمولة.
وقدمت الشركة ضمانات متمثلة برهون عقارية بقيمة لا تقل عن 1,500 مليار ريال، بالإضافة إلى تقديم سندات لأمر تشمل أصل المبلغ والعمولة.
وتشمل اتفاقية قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، حيث تم الاتفاق على معادلة التحويل.
يجدر بالذكر بأن الصندوق يعد طرف ذو علاقة، حيث أنه أحد كبار المساهمين في الشركة.
ويهدف قرض المساهم إلى تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف المشاريع، كما يأتي توقيع ملحق تعديل هذه الاتفاقية كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.