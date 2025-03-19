الاقتصاد

تراجع أرباح «بروج للتأمين» إلى 9.4 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «بروج للتأمين» إلى 9.4 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة بروج للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 53.3% إلى 9.4 مليون ريال، مقابل 20.8 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة من إيرادات الحج والعمرة والإيرادات الأخرى بمبلغ 10,248,043 ريال و1,242,615 ريال على التوالي.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مخصص الزكاة بمبلغ 4,309,332 ريال.
وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي نتائج التأمين والاستثمار بمبلغ 5,262,879 ريال، بنسبة زيادة قدرها 16.45%.
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