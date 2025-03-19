شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «بروج للتأمين» إلى 9.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مخصص الزكاة بمبلغ 4,309,332 ريال.

وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي نتائج التأمين والاستثمار بمبلغ 5,262,879 ريال، بنسبة زيادة قدرها 16.45%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة بروج للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 53.3% إلى 9.4 مليون ريال، مقابل 20.8 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة من إيرادات الحج والعمرة والإيرادات الأخرى بمبلغ 10,248,043 ريال و1,242,615 ريال على التوالي.وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مخصص الزكاة بمبلغ 4,309,332 ريال.وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي نتائج التأمين والاستثمار بمبلغ 5,262,879 ريال، بنسبة زيادة قدرها 16.45%.