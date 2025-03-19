شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «بروج للتأمين» إلى 9.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة بروج للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 53.3% إلى 9.4 مليون ريال، مقابل 20.8 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة من إيرادات الحج والعمرة والإيرادات الأخرى بمبلغ 10,248,043 ريال و1,242,615 ريال على التوالي.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مخصص الزكاة بمبلغ 4,309,332 ريال.
وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي نتائج التأمين والاستثمار بمبلغ 5,262,879 ريال، بنسبة زيادة قدرها 16.45%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة من إيرادات الحج والعمرة والإيرادات الأخرى بمبلغ 10,248,043 ريال و1,242,615 ريال على التوالي.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مخصص الزكاة بمبلغ 4,309,332 ريال.
وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي نتائج التأمين والاستثمار بمبلغ 5,262,879 ريال، بنسبة زيادة قدرها 16.45%.