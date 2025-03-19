الاقتصاد

ارتفاع أرباح «أسمنت الرياض» 64.5% إلى 310.4 مليون ريال في 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «أسمنت الرياض» 64.5% إلى 310.4 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت الرياض» 64.5% إلى 310.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت الرياض في عام 2024 بنسبة 64.5% إلى 310.4 مليون ريال، مقابل 188.7 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الشركة وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل.
وتضمنت الأسباب: استرداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال وعكسها على مصروف الزكاة.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا