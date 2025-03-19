شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت الرياض» 64.5% إلى 310.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت الرياض في عام 2024 بنسبة 64.5% إلى 310.4 مليون ريال، مقابل 188.7 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الشركة وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل.
وتضمنت الأسباب: استرداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال وعكسها على مصروف الزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الشركة وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل.
وتضمنت الأسباب: استرداد ضريبة استقطاع من هيئة الزكاة والجمارك بقيمة 25 مليون ريال وعكسها على مصروف الزكاة.