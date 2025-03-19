شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البحري» 34.5% إلى 2.16 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

• ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 627 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، إذ ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 297 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 268 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق.

• ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 166 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق.

• في حين حد من الارتفاع في صافي الربح انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) في عام 2024 بنسبة 34.5% إلى 2.169 مليار ريال، مقابل 1.613 مليار ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:• ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 627 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، إذ ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 297 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 268 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق.• ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 166 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق.• في حين حد من الارتفاع في صافي الربح انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق.