شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتأمين» تتحول للخسارة بـ15 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني للخسارة في عام 2024، مسجلة صافي خسارة، 15 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 5.3 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع هذا التحول بشكل أساسي إلى العوامل التالية:
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين للعام الحالي 266,442 مليون ريال، مقارنةً بـ 436,449 مليون ريال في العام السابق، بانخفاض قدره 39%، نتيجةً لزيادة مصاريف خدمات التأمين بنسبة 25% مدفوعة بنمو الأعمال.
• بلغت الإيرادات الأخرى المتعلقة بحصة الفائض من محفظة التأمين 246 مليون ريال، مقارنةً بـ 13,833 مليون ريال في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا قدره 98%.
بلغت نتائج الاستثمار الصافية للعام الحالي 14,563 مليون ريال، بزيادة قدرها 43% مقارنةً بـ 10,154 مليون ريال في العام السابق. ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد الاستثمار.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 3,159 مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 65% مقارنةً بـ 9,004 مليون ريال في العام السابق.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للعام الحالي 1,156,692 مليار ريال، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنةً بـ 1,029,420 مليار ريال في العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع هذا التحول بشكل أساسي إلى العوامل التالية:
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين للعام الحالي 266,442 مليون ريال، مقارنةً بـ 436,449 مليون ريال في العام السابق، بانخفاض قدره 39%، نتيجةً لزيادة مصاريف خدمات التأمين بنسبة 25% مدفوعة بنمو الأعمال.
• بلغت الإيرادات الأخرى المتعلقة بحصة الفائض من محفظة التأمين 246 مليون ريال، مقارنةً بـ 13,833 مليون ريال في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا قدره 98%.
بلغت نتائج الاستثمار الصافية للعام الحالي 14,563 مليون ريال، بزيادة قدرها 43% مقارنةً بـ 10,154 مليون ريال في العام السابق. ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد الاستثمار.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 3,159 مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 65% مقارنةً بـ 9,004 مليون ريال في العام السابق.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للعام الحالي 1,156,692 مليار ريال، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنةً بـ 1,029,420 مليار ريال في العام السابق.