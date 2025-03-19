الاقتصاد

«المتحدة للتأمين» تتحول للخسارة بـ15 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المتحدة للتأمين» تتحول للخسارة بـ15 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني للخسارة في عام 2024، مسجلة صافي خسارة، 15 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 5.3 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يرجع هذا التحول بشكل أساسي إلى العوامل التالية:
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين للعام الحالي 266,442 مليون ريال، مقارنةً بـ 436,449 مليون ريال في العام السابق، بانخفاض قدره 39%، نتيجةً لزيادة مصاريف خدمات التأمين بنسبة 25% مدفوعة بنمو الأعمال.
• بلغت الإيرادات الأخرى المتعلقة بحصة الفائض من محفظة التأمين 246 مليون ريال، مقارنةً بـ 13,833 مليون ريال في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا قدره 98%.
بلغت نتائج الاستثمار الصافية للعام الحالي 14,563 مليون ريال، بزيادة قدرها 43% مقارنةً بـ 10,154 مليون ريال في العام السابق. ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد الاستثمار.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 3,159 مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 65% مقارنةً بـ 9,004 مليون ريال في العام السابق.
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للعام الحالي 1,156,692 مليار ريال، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنةً بـ 1,029,420 مليار ريال في العام السابق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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