الاقتصاد

تراجع أرباح «اتحاد الخليج الأهلية» إلى 43.6 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «اتحاد الخليج الأهلية» إلى 43.6 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 65% إلى 43.6 مليون ريال، مقابل 125 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تدوال ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين، إذ بلغت 38.8 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 104.4 مليون للعام السابق، أي بانخفاض قدره 65.5 مليون ريال وبنسبة 63%.
وجاء ذلك نتيجة إلى الارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 206.5 مليون أي بارتفاع قدره 40%، وكذلك الانخفاض فى صافي حصة الفائض في صناديق التأمين إذ بلغت 8.3 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 35.7 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 27.4 مليون ريال وبنسبة 77%.
وتضمنت الأسباب: الانخفاض فى عائد الاستثمار إذ بلغ 31.6 مليون مقارنة بمبلغ 37.7 مليون للعام السابق اى بانخفاض قدره 6.2 مليون وبنسبة 16%.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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