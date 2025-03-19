شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «اتحاد الخليج الأهلية» إلى 43.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تدوال

وجاء ذلك نتيجة إلى الارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 206.5 مليون أي بارتفاع قدره 40%، وكذلك الانخفاض فى صافي حصة الفائض في صناديق التأمين إذ بلغت 8.3 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 35.7 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 27.4 مليون ريال وبنسبة 77%.

وتضمنت الأسباب: الانخفاض فى عائد الاستثمار إذ بلغ 31.6 مليون مقارنة بمبلغ 37.7 مليون للعام السابق اى بانخفاض قدره 6.2 مليون وبنسبة 16%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 65% إلى 43.6 مليون ريال، مقابل 125 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تدوال السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين، إذ بلغت 38.8 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 104.4 مليون للعام السابق، أي بانخفاض قدره 65.5 مليون ريال وبنسبة 63%.وجاء ذلك نتيجة إلى الارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 206.5 مليون أي بارتفاع قدره 40%، وكذلك الانخفاض فى صافي حصة الفائض في صناديق التأمين إذ بلغت 8.3 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 35.7 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 27.4 مليون ريال وبنسبة 77%.وتضمنت الأسباب: الانخفاض فى عائد الاستثمار إذ بلغ 31.6 مليون مقارنة بمبلغ 37.7 مليون للعام السابق اى بانخفاض قدره 6.2 مليون وبنسبة 16%.