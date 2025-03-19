الاقتصاد

«عناية» تتحول للخسارة بـ26.76 مليون ريال في عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«عناية» تتحول للخسارة بـ26.76 مليون ريال في عام 2024

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة عناية للتأمين التعاوني إلى الخسارة في عام 2024، مسجلة صافي خسارة 26.76 مليون ريال، مقابل أرباح بـ20.22 مليون ريال في 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل المخصص للمساهمين للسنة الحالية بلغت 26,353 مليون ريال، مقارنةً بأرباح 20,684 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 227.41%.
وأضافت أن الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل المخصص للمساهمين للسنة الحالية بلغت 26,762 مليون ريال (خسارة)، مقارنةً بـ 20,222 مليون ريال (ربح) خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 232.34%، وذلك بسبب الأسباب الرئيسية التالية:
• النتيجة الصافية لخدمة التأمين للسنة الحالية بلغت 24,967 مليون ريال (خسارة)، مقارنةً بـ 14,685 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 270.02%، الذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الأعمال.
• الدخل الآخر للسنة الحالية بلغ 901 مليون ريال، مقارنةً بـ 5,010 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 82.02%.
• النتيجة الصافية للاستثمار للسنة الحالية بلغت 13,442 مليون ريال، مقارنةً بـ 15,614 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 13.91%.
• المصاريف التشغيلية الأخرى للسنة الحالية بلغت 15,729 مليون ريال، مقارنةً بـ 14,625 مليون ريال خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 7.55%.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للسنة الحالية 233,807 مليون ريال، مقارنةً بـ 250,026 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 6.49%.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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