شكرا لقرائتكم خبر عن «عناية» تتحول للخسارة بـ26.76 مليون ريال في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني إلى الخسارة في عام 2024، مسجلة صافي خسارة 26.76 مليون ريال، مقابل أرباح بـ20.22 مليون ريال في 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل المخصص للمساهمين للسنة الحالية بلغت 26,353 مليون ريال، مقارنةً بأرباح 20,684 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 227.41%.
وأضافت أن الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل المخصص للمساهمين للسنة الحالية بلغت 26,762 مليون ريال (خسارة)، مقارنةً بـ 20,222 مليون ريال (ربح) خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 232.34%، وذلك بسبب الأسباب الرئيسية التالية:
• النتيجة الصافية لخدمة التأمين للسنة الحالية بلغت 24,967 مليون ريال (خسارة)، مقارنةً بـ 14,685 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 270.02%، الذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الأعمال.
• الدخل الآخر للسنة الحالية بلغ 901 مليون ريال، مقارنةً بـ 5,010 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 82.02%.
• النتيجة الصافية للاستثمار للسنة الحالية بلغت 13,442 مليون ريال، مقارنةً بـ 15,614 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 13.91%.
• المصاريف التشغيلية الأخرى للسنة الحالية بلغت 15,729 مليون ريال، مقارنةً بـ 14,625 مليون ريال خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 7.55%.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للسنة الحالية 233,807 مليون ريال، مقارنةً بـ 250,026 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 6.49%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل المخصص للمساهمين للسنة الحالية بلغت 26,353 مليون ريال، مقارنةً بأرباح 20,684 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 227.41%.
وأضافت أن الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل المخصص للمساهمين للسنة الحالية بلغت 26,762 مليون ريال (خسارة)، مقارنةً بـ 20,222 مليون ريال (ربح) خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 232.34%، وذلك بسبب الأسباب الرئيسية التالية:
• النتيجة الصافية لخدمة التأمين للسنة الحالية بلغت 24,967 مليون ريال (خسارة)، مقارنةً بـ 14,685 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 270.02%، الذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الأعمال.
• الدخل الآخر للسنة الحالية بلغ 901 مليون ريال، مقارنةً بـ 5,010 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 82.02%.
• النتيجة الصافية للاستثمار للسنة الحالية بلغت 13,442 مليون ريال، مقارنةً بـ 15,614 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 13.91%.
• المصاريف التشغيلية الأخرى للسنة الحالية بلغت 15,729 مليون ريال، مقارنةً بـ 14,625 مليون ريال خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 7.55%.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للسنة الحالية 233,807 مليون ريال، مقارنةً بـ 250,026 مليون ريال خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 6.49%.