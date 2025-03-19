شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الخدمات الأرضية» تنتخب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (الرابعة) والتى تبدأ إعتباراً من تاريخ 06-05-2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 05-05-2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: م. خالد البوعينين، د. عمر جفري، الكابتن فهد سندي، غادة الجربوع، عامر آل خشيل، م. خالد الحقيل، سعيد الحضرمي، نادر عاشور، ناصر القواص.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (الرابعة) والتى تبدأ إعتباراً من تاريخ 06-05-2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 05-05-2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: م. خالد البوعينين، د. عمر جفري، الكابتن فهد سندي، غادة الجربوع، عامر آل خشيل، م. خالد الحقيل، سعيد الحضرمي، نادر عاشور، ناصر القواص.