الاقتصاد

عمومية «الخدمات الأرضية» تنتخب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «الخدمات الأرضية» تنتخب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (الرابعة) والتى تبدأ إعتباراً من تاريخ 06-05-2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 05-05-2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: م. خالد البوعينين، د. عمر جفري، الكابتن فهد سندي، غادة الجربوع، عامر آل خشيل، م. خالد الحقيل، سعيد الحضرمي، نادر عاشور، ناصر القواص.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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