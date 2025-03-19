شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ميدغلف للتأمين» إلى 101.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف للتأمين) في عام 2024 بنسبة 49.4% إلى 101.9 مليون ريال، مقابل 201.4 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة والضرائب بلغ 107,038 مليون ريال خلال السنة الحالية مقارنة بـ 195,670 مليون ريال في السنة السابقة، بانخفاض قدره 45.30%.
وانخفض صافي الدخل بعد الزكاة نتيجة إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- بلغت نتائج خدمات التأمين الصافية للسنة الحالية 19,812 مليون ريال، مقارنة بـ 87,002 مليون ريال خلال السنة السابقة، بانخفاض قدره 77.23% نتيجة لزيادة مصاريف إعادة التأمين وزيادة نسبة الخسارة.
- بلغ صافي نتائج الاستثمارات للسنة الحالية 64,809 مليون ريال، مقارنة بـ 106,439 مليون ريال في السنة السابقة، بانخفاض قدره 39.11% نتيجة لانخفاض مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة والضرائب بلغ 107,038 مليون ريال خلال السنة الحالية مقارنة بـ 195,670 مليون ريال في السنة السابقة، بانخفاض قدره 45.30%.
وانخفض صافي الدخل بعد الزكاة نتيجة إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- بلغت نتائج خدمات التأمين الصافية للسنة الحالية 19,812 مليون ريال، مقارنة بـ 87,002 مليون ريال خلال السنة السابقة، بانخفاض قدره 77.23% نتيجة لزيادة مصاريف إعادة التأمين وزيادة نسبة الخسارة.
- بلغ صافي نتائج الاستثمارات للسنة الحالية 64,809 مليون ريال، مقارنة بـ 106,439 مليون ريال في السنة السابقة، بانخفاض قدره 39.11% نتيجة لانخفاض مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.