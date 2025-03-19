شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت القصيم» تقفز 112.3% إلى 301.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: تجميع أعمال الشركة التابعة من تاريخ الاستحواذ، وذلك على الرغم من الارتفاع في تكلفة المبيعات والارتفاع في المصروفات التشغيلية المترتبة على تنفيذ عملية الاستحواذ.

وقرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2024م.

وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع: 87,808,518 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109,760,647 سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال للسهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-20 الموافق 2025-03-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-17 الموافق 2025-04-15. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت القصيم في عام 2024 بنسبة 112.3% إلى 301.3 مليون ريال، مقابل 141.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات والارتفاع في الإيرادات الأخرى.وتضمنت الأسباب: تجميع أعمال الشركة التابعة من تاريخ الاستحواذ، وذلك على الرغم من الارتفاع في تكلفة المبيعات والارتفاع في المصروفات التشغيلية المترتبة على تنفيذ عملية الاستحواذ.وقرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2024م.وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع: 87,808,518 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109,760,647 سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال للسهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-20 الموافق 2025-03-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-17 الموافق 2025-04-15.