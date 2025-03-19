شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «جزيرة تكافل» إلى 37.2 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني (جزيرة تكافل) في عام 2024 بنسبة 15.9% إلى 37.2 مليون ريال، مقابل 44.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
•انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين في السنة الحالية الى 36,032 مليون ريال، مقارنةً بـ 57,161 مليون ريال خلال العام السابق، ما يعكس تراجعًا بنسبة 36.96%.
• قابل هذا الانخفاض، ارتفاع في صافي نتائج الاستثمار بعد حسم مصاريف التمويل في العام الحالي إلى 35,234 مليون ريال مقابل 30,368 مليون ريال خلال العام السابق، أي بارتفاع قدره 16.02%.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل في السنة الحالية بلغ 55,200 مليون ريال، مقارنةً بـ 47,558 مليون ريال خلال العام السابق، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 16.07%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
•انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين في السنة الحالية الى 36,032 مليون ريال، مقارنةً بـ 57,161 مليون ريال خلال العام السابق، ما يعكس تراجعًا بنسبة 36.96%.
• قابل هذا الانخفاض، ارتفاع في صافي نتائج الاستثمار بعد حسم مصاريف التمويل في العام الحالي إلى 35,234 مليون ريال مقابل 30,368 مليون ريال خلال العام السابق، أي بارتفاع قدره 16.02%.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل في السنة الحالية بلغ 55,200 مليون ريال، مقارنةً بـ 47,558 مليون ريال خلال العام السابق، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 16.07%.