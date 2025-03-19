الاقتصاد

انخفاض أرباح «جزيرة تكافل» إلى 37.2 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «جزيرة تكافل» إلى 37.2 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني (جزيرة تكافل) في عام 2024 بنسبة 15.9% إلى 37.2 مليون ريال، مقابل 44.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
•انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين في السنة الحالية الى 36,032 مليون ريال، مقارنةً بـ 57,161 مليون ريال خلال العام السابق، ما يعكس تراجعًا بنسبة 36.96%.
• قابل هذا الانخفاض، ارتفاع في صافي نتائج الاستثمار بعد حسم مصاريف التمويل في العام الحالي إلى 35,234 مليون ريال مقابل 30,368 مليون ريال خلال العام السابق، أي بارتفاع قدره 16.02%.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل في السنة الحالية بلغ 55,200 مليون ريال، مقارنةً بـ 47,558 مليون ريال خلال العام السابق، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 16.07%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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