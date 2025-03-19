شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهى من تجديد اعتماد 7 مراكز تدريبية خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تجديد اعتماد 7 مراكز تدريبية خلال شهر فبراير الماضي، والتي تقدم بعض خدمات التدريب لموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وتضم قائمة المراكز التي تم تجديد اعتمادها، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالشرقية، مركز التدريب التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، مركز التدريب التابع للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مركز التدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية إلى جانب عدد آخر من المراكز التدريبية.

من الجدير بالذكر، أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالاً لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

كما يأتي أيضًا تنفيذًا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.