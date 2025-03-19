شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-3-2025 فى البحرين عيار 24 بـ36.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أسعار الذهب في البحرين في التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.



ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



أسعار الذهب في البحرين



-عيار 24 سجل 36.625 دينار

-عيار 22 سجل 33.575 دينار

-عيار 21 سجل 32.050 دينار

-عيار 18 سجل 27.475 دينار

-عيار 14 سجل 21.375 دينار

-عيار 12 سجل 18.300 دينار

-الاونصة 1139.075 دينار

-الجنيه الذهب 256.350 دينار

-الأونصة بالدولار 3029.48 دولار

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

وطرح ترامب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، ومن المتوقع أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن الأثر المحتمل لسياسات إدارة ترامب، وقد قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.



