شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 19-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.82جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.91جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.91جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.9جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.79جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.



